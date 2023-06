Orçamento do Estado para 2024: Governo contraria avisos de Christine Lagarde

O Governo ouviu Christine Lagarde alertar para o perigo dos aumentos salariais na espiral inflacionista e assobia para o lado. Os avisos “não se dirigem a um país que tem as contas praticamente equilibradas”, com a dívida pública a descer e o défice controlado, ouviu o Expresso de um governante. A meses de fazer o Orçamento para 2024, a ordem é para manter a trajetória: manter os apoios sociais, os aumentos de pensões, apostar na redução do IRS e no aumento dos salários dos funcionários públicos - ainda que com cautelas, porque, no fim do dia, Medina vai obrigar a que seja o mantra das contas certas a imprimir o ritmo expansionista ao Orçamento.