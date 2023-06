Governo esforça-se para levar Marcelo a Pedrógão

O Governo está a fazer um esforço no sentido de acomodar a hora de regresso do Presidente da República de Itália, de forma a que seja possível a Marcelo estar presente na cerimónia de inauguração formal do memorial de homenagem às vítimas dos grandes incêndios de 2017, que se vai realizar na próxima terça-feira no local exato onde, há seis anos, morreram 47 pessoas, a maioria das 66 mortes causadas pelos fogos na zona de Pedrógão Grandes.

Ao que o Expresso apurou, depois de o Governo e a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, organizadores do evento, terem pré-agendado a inauguração para as 17h, estão já a seguir convites para várias personalidades com data de 27 de junho às 19h. Uma hora mais tardia já possibilitaria a ida do Presidente da República, que estará entre segunda e terça-feira numa reunião da COTEC Europa, em Itália, juntamente com o Presidente italiano e o Rei de Espanha.