População da Serra da Estrela sofre de “total abandono”, PCP responde com audições a ministros e perguntas ao Governo

Foram dois dias de “visitas e reuniões” pela Serra da Estrela, entre os distritos de Castelo Branco e da Guarda, a incluir tanto as populações afetadas pelos incêndios do ano passado como os pequenos empresários de setores como a agropecuária. Por todas as localidades visitadas pelos deputados comunistas, esta segunda e terça-feira, foram-se repetindo queixas de “abandono” por parte do Governo e de falta de “apoios financeiros”, tanto para a seca como para incêndios do ano passado. Já se sabia que o partido iria requer a presença de Duarte Cordeiro na comissão do Ambiente para discutir o Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, agora, Paula Santos revela que também Elvira Fortunato será chamada pelo PCP à respetiva comissão para discutir a “precariedade sistémica” na investigação científica.

No discurso de encerramento das jornadas parlamentares da Covilhã, Paula Santos partilhou ainda que o seu partido irá realizar uma interpelação ao Governo, dia 28 de junho, centrada no “agravamento das condições de vida, no combate às desigualdades e injustiças sociais e na degradação do acesso a serviços públicos”. “Há várias matérias [a discutir] pelo que os vários membros do Governo devem estar presentes”, pediu a líder parlamentar.