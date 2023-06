Costa tem hipóteses na UE? O Conselho Europeu é hipótese? A dança das cadeiras na Europa de 2024 em 5 respostas

FERNANDO VELUDO/LUSA

Mesmo seguro numa maioria absoluta com ano e meio de vida, a agitação está instalada na política nacional e, com a polémica paragem na Hungria, muitos se voltam a interrogar sobre o próximo passo e futuro de António Costa. Na Europa avizinha-se uma dança de cadeiras. Terá o primeiro-ministro lugar à espera? Eis as respostas possíveis