“Recusamos que o Interior esteja condenado”: Paulo Raimundo apela à “regionalização” e deixa críticas à direita e ao PS

Com uma sala bem recheada, no Hotel Dona Maria, na Covilhã, Paulo Raimundo, líder do PCP, saiu em defesa do Interior e atirou-se à direita na sua única intervenção durante as Jornadas Parlamentares do PCP, que decorrem esta segunda e terça-feira. “É importante deixar bem claro que a desertificação e o défice demográfico não são inevitáveis, é necessário criar as condições para as pessoas viverem no Interior”, arrancou o líder comunista num discurso que não durou mais de 15 minutos.

O desinvestimento em “serviços públicos”, resultado de uma “política de direita”, é uma das principais razões para a perda de população do Interior do país. “Recusamos o pressuposto de que o Interior está condenado. Não está e não aceitamos que o condenem”, reiterou Paulo Raimundo. Nestes dois dias, vários elementos do grupo parlamentar vão visitar populações afetadas pelos incêndios, sindicatos de trabalhadores e empresas de indústria têxtil. O objetivo é “contactar com a realidade concreta” dos distritos de Castelo Branco e da Guarda, clarificou Paula Santos, no discurso que antecedeu a Paulo Raimundo.

“Se o caminho é a desindustrialização, cortes nos apoios à agricultura familiar, encerramento de escolas, maternidades e extensões de saúde, postos da GNR, estações e postos dos CTT, eliminação de freguesias e o consequente afastamento entre os órgãos eleitos e a população, manutenção das portagens, redução e eliminação de carreiras rodoviárias, falta de investimento na ferrovia, de que servem as lágrimas de crocodilo e os lamentos hipócritas pela desertificação?”, atirou também em direção ao Governo socialista.