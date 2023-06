“Preto” e “monhé”: insultos acompanharam protesto no Dia de Portugal

Foi cerca de um quilómetro de tensão. Entre a tribuna do Dia de Portugal e o local do almoço, no Peso da Régua, o primeiro-ministro, António Costa, e a mulher, Fernanda Tadeu, foram seguidos por um protesto de professores com cartazes gigantes com a cara do chefe do Governo desenhada com um focinho de porco e lápis cravados nos olhos. Os manifestantes foram lançando acusações ao Governo por, no seu entender, não defender a escola pública. Mas também vários tipos de insultos.