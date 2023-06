É preciso “cortar ramos mortos que atingem a árvore toda”, alerta Marcelo e pede mais ambição e coesão

Marcelo disse que não ia falar da espuma dos dias e que o discurso que assinala o Dia de Portugal seria dedicado “aos interiores às vezes esquecidos” do país. E assim foi. O Presidente da República referiu-se às capacidades do Douro, “profundo, majestoso e monumental”, para fazer “um retrato do Portugal que queremos”. Mas, num momento em que a tensão política está nos píncaros, e com António Costa atrás a ouvir, é difícil ceder à tentação de ler nas palavras do Presidente da República algumas mensagens à maioria absoluta que tem, como o próprio Marcelo já disse, uma oportunidade única (com muito dinheiro europeu e um arranjo parlamentar que permite estabilidade) para lançar o país.