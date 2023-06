Mendonça Mendes não confirma Galamba, mas sai em defesa do ministro: “Em caso de dúvida, reportaria também aos serviços de informação“

TIAGO MIRANDA

Cauteloso e hábil, o secretário-adjunto do primeiro-ministro não confirmou, mas também não desmentiu Galamba. Relativamente ao SIS, garantiu só que o reporte do roubo do computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas "não decorreu de sugestão ou indicação" da sua parte ou de qualquer membro do Governo, em linha com a respostas já dadas por Costa às questões do PSD e da IL. Dúvidas que ficam no ar levam direita a pedir a demissão de Galamba