Entre a vaidade e a humildade, no seu regresso, Pedro Nuno geriu com pinças a relação com Costa

Seis meses depois de ter saído do Governo, Pedro Nuno Santos voltou a falar publicamente e cumpriu com o guião que tinha escrito para si neste desfile de governantes e ex-governantes, que têm passado pela comissão de Economia e pela comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP. No seu regresso, fugiu dos temas quentes, de que só falará na comissão parlamentar de inquérito, e tentou desviar do primeiro-ministro as balas atiradas pela oposição, na tentativa de manter uma relação importante para o seu futuro político, um dos seus objetivos neste duro teste da dupla audição parlamentar nestas semanas. Voltou como saiu: a atirar ao PSD e a defender a sua governação.