Marcelo e o SIS. Por que Costa só lhe disse três dias depois? "Isso é uma pergunta que não têm que me fazer a mim"

Presidente da República continua a responder sobre a atuação do SIS na captura de um computador do Ministério das Infraestruturas que o primeiro-ministro diz ter sido “roubado”. Desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou que nas conversas que foi tendo com António Costa “a matéria dos Serviços de Informações não foi falada nos primeiros contactos, que eram à distância”, tendo o primeiro sido “logo no dia 29 de abril”. Antes, o Presidente já tinha dito que Costa só lhe falou do SIS na reunião que ambos tiveram em Belém a 2 de maio.

Porque é que não falaram logo a 29 sobre a atuação do SIS na crise instalada no Ministério de João Galamba?, perguntaram os jornalistas presentes na visita que o Presidente fez esta quinta-feira ao Congresso Nacional das Misericórdias. Ao que Marcelo respondeu: “Isso é uma pergunta que não têm que me fazer a mim”. O endosso foi diretamente para o primeiro-ministro.

Sublinhando que tem sido “muito cuidadoso, como já notaram”, ao falar do caso Galamba/SIS, Marcelo Rebelo de Sousa regressou ao que disse no dia 4 de maio, quando fez uma comunicação ao país a defender a demissão do ministro das Infraestruturas e a acusar o Governo de falta de “confiabilidade, respeitabilidade, autoridade”.

“Sobre os Serviços de Informações não vos vou falar em público. Já disse o essencial no dia 4 de maio e o essencial é que os Serviços de Informações são do Estado, não são do Governo, qualquer que ele seja”, afirmou.

Por último, o Presidente reafirmou que não fala sobre as ‘secretas’ em público.