Divergências no Governo sobre fim da taxa sobre lucros excessivos

Há um ano, António Costa Silva, na sua estreia parlamentar, criou um embaraço ao Governo, defendendo uma taxa sobre lucros excessivos que ninguém no Governo ainda defendia publicamente e que, aliás, era vista com muita cautela. Agora, um ano depois, cria mais um embaraço mas em sentido contrário. O ministro da Economia veio defender em entrevista ao Público que o Governo devia reavaliar o windfall tax, o imposto criado para “apanhar” os lucros “caídos do céu" das empresas energéticas e do setor da distribuição, mas, sabe o Expresso, há divergências sobre este assunto nas Finanças e no Ambiente, as duas áreas que tutelam empresas abrangidas por este imposto.