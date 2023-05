No dia em que começam a ser pagos os apoios à renda, Costa assinala contributo do Governo para "mercado habitacional mais justo e digno"

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu que o Governo está a contribuir para um "mercado habitacional mais justo e digno" com o apoio à renda, que começa esta terça-feira a ser pago.

"Previsto no programa Mais Habitação, este é um apoio direto ao rendimento. Deste modo, apoiamos as famílias e contribuímos para um mercado habitacional mais justo e digno", assinalou o líder do executivo numa mensagem na rede social Twitter.