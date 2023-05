Liberais acreditam que canal com PSD continua “aberto”

Alinhado com o diagnóstico de Cavaco Silva ao Governo e ao país, o líder liberal não demorou a elogiar no sábado as duras críticas do ex-Presidente da República (PR), sublinhando que é a visão partilhada há “muitos meses” pela IL. No Funchal, Rui Rocha ignorou, contudo, o aviso de Cavaco de que será um “erro” o PSD falar de coligações antes das legislativas, 15 dias depois de Luís Montenegro ter almoçado com o presidente da IL para discutir uma solução de direita.

Poderá o recado prejudicar agora a “linha aberta” entre PSD e IL? Os liberais acreditam que não, até porque ficou de fora desde logo a hipótese de coligação pré-eleitoral. Até nas eleições na Madeira, este ano, a IL rejeitou qualquer entendimento pré-eleitoral, ao contrário do PSD, que irá coligado com o CDS. “O que saiu do almoço foi que não haverá obviamente uma coligação pré-eleitoral. Da nossa parte há um compromisso interno, essa garantia foi dada na moção de estratégia da nossa lista à direção”, diz ao Expresso Bernardo Blanco, deputado e vice-presidente da IL. O canal de comunicação entre os dois partidos continua “aberto” para construir uma alternativa e “retirar o PS do poder”, vinca.