Sócrates diz que Cavaco “está mais velhaco e vingativo”

O ex-primeiro-ministro José Sócrates considera que o ex-Presidente Cavaco Silva envelheceu mal. Instado a comentar o atual momento político, em que o Governo do seu antigo partido está no centro da polémica, o ex-líder do PS centrou-se exclusivamente na intervenção de Cavaco Silva, feita numa iniciativa partidária no sábado, dia 20, e disse estar “verdadeiramente surpreendido com a intervenção do antigo Presidente da República”, para concluir que “há quem, com a idade, fique mais sábio e há quem, com a idade, fique apenas mais velhaco do que já era antes”. Depois de acrescentar que o ex-líder do PSD está também “mais ressentido, mais despeitado, mais rancoroso e mais vingativo”, José Sócrates disse esperar que o mesmo não aconteça consigo próprio, manifestando o desejo de “manter o coração limpo”, sem ser “assolado por esses sentimentos que tornam as pessoas infelizes”.

Convidado a comentar a Operação Marquês no podcast “Liberdade para Pensar”, o ex-primeiro-ministro repetiu a tese de que estamos perante um processo político em que “a extrema-direita acompanha o Ministério Público”, e, por isso, considera que a sua defesa é, ela própria, um combate político. Perante a insistência sobre as suas ambições políticas e a hipótese de uma candidatura presidencial, garante que ninguém o ouvirá dizer que se desinteressa pela atividade política. Estabelece comparações entre o seu processo e o processo de Lula da Silva no Brasil, afirmando que os dois têm muitas semelhanças, dando como exemplos a “escolha dos juízes e a história dos apartamentos”. Num caso como noutro com o propósito de impedir uma candidatura presidencial, acrescenta o ex-governante.