Marcelo mantém pressão sobre o Governo, com “calendário muito prudente”: “Não é o povo que muda, é o poder”

Foi com um sorriso nos olhos registado pelas televisões que o país viu, esta sexta-feira, o Presidente da República a colar mais um post-it à pressão continuada que já mostrou estar determinado a manter sobre o Governo de António Costa. A tese “é muito simples”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em Viana do Castelo, onde falou para uma plateia de empresários: “Quando o poder entra em descolagem em relação ao povo, não é o povo que muda, é o poder que muda”. Porque “é mais fácil mudar de instituições do que as instituições mudarem de povo”.