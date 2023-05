PS e Cavaco. "Espiral de crispação podia ter sido evitada", diz ex-ministro crítico. Dirigentes acham que ex-PR galvanizou o partido

O discurso violento de Cavaco Silva está a ser visto no PS como uma espécie de vingança ao retardador, ainda com marca de 2015, de quem nunca quis dar posse a António Costa. Até pela linguagem utilizada, a intervenção do ex-Presidente da República ajuda a cerrar fileiras entre os socialistas, num momento em que o Governo está muito frágil. “Cavaco acaba por galvanizar as hostes do PS” e “não é mau para o partido”, ouve o Expresso de altos dirigentes socialistas, contactados este fim de semana. Mas o ex-ministro do PS Adalberto Campos Fernandes vê esta reação do antigo PR como produto da “crispação” provocada pelos casos “improváveis” que podiam ter sido “evitados.”