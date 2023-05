Líder parlamentar do PS acusa Cavaco de linguagem "ofensiva e antidemocrática"

O líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, acusou este sábado à noite o antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva de ter usado uma “linguagem ofensiva e antidemocrática” contra o Governo socialista liderado por António Costa.

“Hoje uma personalidade com muitas responsabilidades adotou uma linguagem ofensiva e antidemocrática, numa evidente captura da direita democrática pelos radicais extremistas que não escamoteiam o ódio ao PS”, afirmou Eurico Brilhante Dias na sua página na rede social Facebook.

Horas antes tinha sido Cavaco Silva, num encontro de autarcas sociais-democratas, a fazer um dos discursos mais violentos de um antigo inquilino de Belém em relação a um Governo. Cavaco não deixou pedra sobre pedra: chamou mentiroso e incompetente a António Costa, que quer “comprar votos”, e apelou a que tenha um “rebate de consciência” para se demitir: “Nunca um Governo desceu tão baixo”, afirmou Cavaco.

A resposta do dirigente socialista foi no mesmo nível de rispidez: “A degradação da política é isto. Na senda do comportamento insultuoso dos deputados do PPD/PSD na CPI da TAP, e de um Presidente do partido que procura envolver os serviços de informação na disputa político-partidária, hoje uma personalidade com muitas responsabilidades adotou uma liguagem ofensiva e antidemocrática, numa evidente captura da direita democrática pelos radicais extremistas que não escoteiam o ódio ao PS.”

Eurico acusou ainda Cavaco de não ter “respeito por um partido com 50 anos, com milhares de militantes, e que há quase 8 anos, com bons resultados, lidera o país em contextos muito desafiantes.”