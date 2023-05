Frederico Pinheiro: "Pedro Nuno Santos está ao meu lado neste momento difícil"

“Eu, nos períodos difíceis, estive sempre ao lado do Dr. Pedro Nuno Santos e, obviamente, que o Dr. Pedro Nuno Santos também está ao meu lado, como muitos amigos estão ao meu lado, neste momento difícil”, afiançou Frederico Pinheiro à Rádio Renascença (RR) numa entrevista esta sexta-feira, dois dias depois de ter sido ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.

Declarações que surgiram no mesmo dia em que o ex-adjunto de João Galamba tinha dado uma outra entrevista à TVI/CNN, na qual considerava existir “matéria jurídica” para avançar com uma queixa-crime por difamação contra Galamba e António Costa, possibilidade que estava a ponderar.

À RR, Frederico Pinheiro afirmou ter sido ameaçado tanto pelo SIS como pelo ministro das Infraestruturas: “Depois de me de me despedir, eu digo ao senhor ministro que despedir-me por telefone dizia muito da pessoa que o senhor ministro era. E o Dr. João Galamba diz-me: 'Se eu despedisse pessoalmente, ainda te dava dois socos'.”

O ex-adjunto deixou claro que é outra a relação que mantém com Pedro Nuno Santos, o ex-responsável do PS pela pasta das Infraestruturas. Com ele “tem conversas de amigo", regularmente e sobre “todo o tipo de temas”, pelo que também falou com ele após a exoneração: “Depois da minha exoneração, falei com o Dr. Pedro Nuno Santos de temas normais, estamos a falar de questões familiares.”

O ex-adjunto revelou ainda que mantém com aquele “uma relação de amizade”, formada “ao longo de seis anos, enquanto fomos trabalhando em conjunto”.