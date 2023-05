IL: Carla Castro deixa a vice-presidência do grupo parlamentar por recusar “título de fachada”

A vice-presidente do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), Carla Castro, apresentou esta sexta-feira o pedido de demissão, recusando um “cargo que não corresponde à prática” e criticando a condução dos trabalhos no seio da bancada. A renúncia acontece três meses depois de o grupo parlamentar ter decidido manter a confiança política na deputada como ‘vice’, após ter sido derrotada por Rui Rocha na corrida à liderança da IL.

“Entendo que não tem havido cumprimento do regulamento do Grupo Parlamentar na partilha de decisões, nomeadamente no que respeita à gestão de recursos humanos, prioridades parlamentares, acesso à comunicação, bem como noutras tarefas diversas no âmbito do referido regulamento”, afirma a deputada liberal na carta de renúncia a que o Expresso teve acesso.