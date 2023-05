Costa vs. Marcelo: “Não há feridas irreparáveis em política”. Como os politólogos veem a nova coabitação

A relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa já foi boa, já foi assim-assim. Agora, com a decisão do primeiro-ministro em rejeitar a demissão de João Galamba, esta terça-feira, a clivagem nunca foi tão grande. “Quem tem as mãos no volante [do Governo] é o primeiro-ministro, mas o presidente também tem capacidade de influenciar. Aquilo que sabemos é que, neste caso específico de João Galamba, Marcelo não conseguiu persuadir António Costa e isso não é uma vitória”, disse ao Expresso Carlos Jalali, professor de Ciência Política na Universidade de Aveiro (UA).