PS chumba audições de Galamba e ex-adjunto. Secretária-geral do SIRP e diretor do SIS vão ser ouvidos no Parlamento

A secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Maria da Graça Mira Gomes, e o diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS), Adélio Neiva da Cruz, vão ser ouvidos no Parlamento com carácter de urgência, a propósito da recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas.

As audições dos mais altos responsáveis pelas informações da República foram aprovadas por unanimidade esta quarta-feira na reunião da comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Já as audições do ministro das Infraestruturas, João Galamba, do seu ex-adjunto Frederico Pinheiro, e da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro foram chumbadas pelo PS.

Em causa estavam requerimentos apresentados pelo PSD, Bloco, PAN e Livre para a secretária-geral do SIRP dar explicações no Parlamento sobre o sucedido. O PSD, Chega, PAN e Livre pediram também audições urgentes do diretor do SIS sobre o mesmo caso.

O PAN e o Chega solicitaram também a audição do ministro das Infraestruturas, com o partido de André Ventura a pedir também a presença da ministra da Justiça na Assembleia da República (AR) sobre a intervenção do Sistema de Informações de Segurança na recuperação do computador de Frederico Pinheiro.

Tal como o Expresso avançou foi o próprio ministro das Infraestruturas que contactou o diretor da Polícia Judiciária (PJ) para alertar que o seu adjunto tinha levado um computador do gabinete, após ter sido exonerado do cargo. Entretanto, Frederico Pinheiro já manifestou disponibilidade para prestar esclarecimentos na comissão de Inquérito à TAP: