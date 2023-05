Montenegro e Rocha almoçaram juntos com crise no Governo na agenda

O líder do PSD, Luís Montenegro, e o presidente dos liberais, Rui Rocha, almoçaram juntos esta quarta-feira num restaurante em Lisboa com a crise no Governo na agenda, sabe o Expresso. Um dia depois de o primeiro-ministro não aceitar a demissão de João Galamba e após audições em Belém nas duas últimas semanas, os presidentes dos dois partidos estiveram juntos para analisar a situação nacional, tendo convergido no diagnóstico de degradação política, económica e social do país com o Governo socialista e na necessidade de garantir uma alternativa de direita.

Se o líder da IL defende a dissolução do Parlamento, o presidente dos sociais-democratas garante que o partido está preparado para qualquer cenário. Ambos estão de acordo quanto à ideia de que os portugueses precisam de um sinal claro de que existe alternativa ao PS, pelo que PSD e IL devem manter assim uma linha aberta nos próximos tempos.