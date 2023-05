“É um novo dia”: Costa abana saco do PRR para superar crise política

O Governo viajou em bloco para Braga ao cair da noite após António Costa ter assegurado a continuidade do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, contra a vontade do Presidente da República e de históricos socialistas. O clima político é tenso e o primeiro-ministro quer lavar a face, com uma deslocação pujante ao Minho, berço de Marcelo, como se fosse o primeiro dia deste Governo.

"O Conselho de Ministros aprovará a agenda digna do trabalho", afirmou o Primeiro-Ministro em declarações aos jornalistas após a primeira visita do dia inserida na agenda “Governo + Próximo” em Braga. Costa destacou a excelência das empresas, a qualidade do ensino superior no concelho e teceu uma série de considerações positivas sobre a transição energética do setor da construção e sobre a necessidade de soluções engenhosas para a crise na habitação. E sobre a relação institucional com Belém, sobre a Comissão Parlamentar da TAP ou a permanência de João Galamba no Governo? Costa respondia com o saco do PRR tentado atirar para trás das costas a bravata da última noite, agarrado ao fundo europeu extraordinário serve como garante de estabilidade governativa.