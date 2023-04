PSD exige explicações 'rápidas' do primeiro-ministro sobre caso Galamba

“Aquilo que soubemos ontem ao fim do dia é de uma gravidade enorme. O primeiro-ministro tem de explicar ao país se foram de facto os serviços de informação e segurança, que estão na sua tutela direta, que recuperaram o computador do agora ex-assessor do ministro das Infraestruturas. É que não é compreensível que se tenha chamado os serviços secretos para recuperar um computador quando num furto normal se recorre à PSP. Que segredos, que informações que comprometem o Governo é que esse computador tem que justifiquem a chamada dos serviços de informações e segurança?”.

Em nome do PSD, o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, exigiu esta manhã, na sede do partido, que António Costa preste “rapidamente esclarecimentos” sobre o caso que envolve o ministro João Galamba que, afirma, “quis mentir à comissão parlamentar de inquérito" no Parlamento.

"É hoje claro, pelas mensagens que são trocadas entre o ministro das infraestruturas João Galamba e o seu ex-assessor, que este quis mostrar as notas da reunião que foi preparada entre o Grupo Parlamentar do PS e a então CEO da TAP, na véspera da audição desta no Parlamento, em que combinaram perguntas e respostas. O assessor quis mostrar essas notas, o ministro impediu que fossem divulgadas e só depois de um comunicado que refere o nome do assessor é que este entendeu que devia entregar as notas com receio de ser chamado ao CPI e ser confrontado com uma mentira. E o senhor primeiro-ministro deve esclarecimentos sobre os casos de ontem, mas também sobre toda a sucessão de casos graves que têm ocorrido no Governo em particular nestas últimas semanas", exigiu Miranda Sarmento.

O líder parlamentar faz referência em particular a uma mensagem de WhatsApp entre o ministro João Galamba e o seu ex-assessor, “em que o assessor diz categoricamente que quis entregar as notas da reunião em que se combinaram perguntas e respostas entre o deputado do Partido Socialista e a então CEO da TAP, o que é uma grave falha ética no comportamento parlamentar, e que foi o ministro que o impediu”. “Quem foi apanhado a tentar mentir à CPI e de ocultar informação foi o senhor ministro das Infraestruturas, João Galamba”, garante o social-democrata.

Sem nunca pedir diretamente a demissão de João Galamba, o líder parlamentar do PSP avisa porém que “se não for possível prestar esclarecimentos, a autoridade dos ministros que fica diminuída” e a manutenção do ministro das Infraestruturas no executivo “depende da capacidade do primeiro-ministro em dar explicações ao país”. Uma moção de censura ao Governo ainda não foi ponderada nem está a ser debatida “neste momento”, mas não se exclui o seu recurso no futuro.

“É tudo uma trapalhada enorme, com informações contraditórias, que no final apanham os membros do Governo a faltar à verdade. Por isso ou o primeiro-ministro é muito claro e afirma a sua autoridade, ou o país de facto tem um problema muito sério”.

“O PSD está sempre preparado para Governar. Tem um programa, medidas e uma equipa para quando os portugueses assim o entenderem ser chamado às funções de governar”.