PS apostado em colar PSD ao Chega. Alvo: o populismo

Bastou que Luís Montenegro desse o primeiro passo no sentido de se demarcar (ainda que não totalmente) do Chega — como Marcelo pedia que fizesse há meses — para Governo e PS se alinharem num toque a rebate óbvio: definir o populismo de André Ventura como o alvo a abater e aproveitar todas as ocasiões para empurrar os sociais-democratas para o campo minado do Chega. O ambiente polarizado que se instalou no Parlamento no 25 de Abril foi mais uma ocasião para isso. O medo do Chega, acreditam, ainda é o seguro de vida dos socialistas.

No núcleo duro do Governo há a convicção profunda de que nada de substancial mudou desde as últimas legislativas antecipadas, há mais de um ano. Se as sondagens indicam que o PSD conseguiu apanhar o PS, responde-se que já na campanha eleitoral contra Rui Rio isso tinha acontecido. E lembra-se o que aconteceu depois: o fator Chega foi suficiente para des­viar o voto útil de muitos eleitores para o PS (quer vindos da esquerda, quer de um eleitorado mais ao centro), para garantir que Ventura não chegaria, de forma nenhuma, ao poder.