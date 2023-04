Iniciativa Liberal critica “silêncio” e “cobardia política” de António Costa. “Tem de apresentar explicações”

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusou este sábado o primeiro-ministro de "cobardia política", na polémica em torno da reunião entre a CEO da TAP e o Partido Socialista. "António Costa não pode continuar escondido dos portugueses. Tem de clarificar a situação e apresentar explicações."

Em Viana do Castelo, em declarações aos jornalistas após a conferência de imprensa de João Galamba, ministro das Infraestruturas, Rui Rocha afirmou que o "grande elefante na sala é a ausência de explicações do primeiro-ministro".

Questionado sobre se deveriam ser realizadas eleições antecipadas, o líder da IL disse que cabe a António Costa vir a público dizer se tem condições para continuar a governar. Mas os fundamentos da moção de censura ao Governo que o partido apresentou há meses "mantêm-se válidos", sublinhou.

Sobre a conferência de imprensa do ministro das Infraestruturas, realizada na tarde deste sábado, Rui Rocha referiu que ficaram confirmadas várias situações - que "foi o ministro João Galamba, e não o Ministério dos Assuntos Parlamentares, quem informou a CEO da TAP sobre a reunião" com membros do grupo parlamentar do Partido Socialista e elementos do Governo um dia antes de Christine Ourmières-Widener ter ido ao Parlamento.

Também ficou “confirmado que houve troca de informações e preparação de perguntas". "Os factos são absolutamente evidentes e contrariam tudo o que João Galamba tinha dito até agora", disse, acusando o ministro socialista de uma "tentativa inicial de omissão dos factos".