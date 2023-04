Fotogaleria: Avenida encheu-se de Liberdade, de festa e de protestos

“A Avenida enche-se porque é aqui que as pessoas se encontram”, resumia Catarina Martins, que teve, esta terça-feira, o seu último 25 de Abril como líder do Bloco de Esquerda. E a Avenida encheu-se de Liberdade, de gente de várias idades e com diversas motivações para desfilar. Professores, movimento Vida Justa, CGTP, partidos, famílias aproveitaram para celebrar a Revolução, mas também para fazerem ouvir as suas queixas e reivindicações.

Antes das 15h, já eram milhares os que se concentravam no Marquês de Pombal, no centro de Lisboa. Cravos vermelhos, apitos, megafones e tambores misturava-se com faixas com palavras de ordem e cartazes artesanais. Desde o muito profissional protesto dos professores, dinamizado pelo STOP, aos pedidos de mais habitação, passando pelos desenhos de crianças a saudar a liberdade em que sempre viveram, todos coloriram um desfile que parece ter ganho nova força depois dos confinamentos pandémicos.

Aproveitando o bom tempo, muitos outros espalhavam-se já pela Avenida. Pelo caminho, os dirigentes partidários também se foram mostrando: Paulo Raimundo do PCP, Porfírio Silva em representação do PS e Catarina Martins como que a passar a estafeta à sua anunciada sucessora, Mariana Mortágua.

Este ano, houve também o ingresso da Iniciativa Liberal ao desfile tradicional. “A Iniciativa Liberal tem estado sempre na Avenida da Liberdade, desta vez integramos a marcha e isso significa que não desistimos de lutar pela liberdade, mesmo quando nos tentam impedir como no passado, em algum momento, aconteceu”, defendeu Rui Rocha, presidente do partido, em declarações à agência Lusa.

À chegada ao Rossio, o capitão de Abril Rodrigo Sousa e Castro considerou que a participação no desfile “é a prova da tolerância que deve informar a prática democrática, a prova de que a diversidade e a inclusão, o civismo e o humanismo são os valores de Abril proclamados pela Revolução”.