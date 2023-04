Entre o descrédito das instituições e o risco do autoritarismo e de quem lhe dá a mão: o 25 de Abril está "ameaçado"

A sessão de boas-vindas a Lula da Silva tinha sido tensa e foi nessa tensão que o Parlamento celebrou, logo de seguida, os 49 anos do 25 de Abril. Uma data sobre a qual, como diria Marcelo Rebelo de Sousa, todos (por motivos diferentes) sentem alguma frustração pelo muito que ainda falta cumprir. Foi nesse eixo condutor que se concentraram todas as intervenções na Assembleia da República, da esquerda à direita, sempre com dois perigos no horizonte: o “descrédito das instituições” a que a governação socialista tem condenado o país e que abre porta aos populismos, e o autoritarismo e os populismos em si mesmos