Constitucional muda hoje: Tribunal vai ter novo presidente

Esta terça-feira, logo no dia 25 de Abril, o Tribunal Constitucional, que tem estado envolto em turbulência interna nos últimos meses, conhece novo capítulo com a substituição de três juízes, entre eles o presidente da instituição. Contudo, as forças internas em que se dividem os juízes não dão tréguas, nem sinais de amenização e a eleição para a presidência do Tribunal Constitucional, que acontece já na primeira reunião do novo colectivo de juízes que deverá acontecer logo depois da tomada de posse, não são favas contadas.