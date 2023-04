PS em festa. Economia e ‘fator Costa’ podem salvar legislatura?

“É o chefe de Governo da nossa família política há mais tempo no cargo em toda a União Europeia, um exemplo de liderança democrática” e o homem que esteve à frente da governação quando, no ano passado, Portugal foi a “economia com mais rápido crescimento de toda a UE”. O carimbo é de Olaf Scholz, chanceler alemão socialista que esteve esta quarta-feira no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, a atestar a competência do primeiro-ministro português durante um dos momentos mais solenes do programa de festas dos 50 anos do Partido Socialista: o jantar no Pavilhão Carlos Lopes, na quarta-feira. Este domingo, os socialistas volta a festejar os 50 anos com uma festa no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

“Termos o chanceler alemão a elogiar daquela forma o primeiro-ministro português tem muito significado”, diz ao Expresso um dirigente socialista, desvalorizando o significado óbvio das aspirações europeias de António Costa — assumidas novamente esta semana à CNN —, mas puxando antes pelo atestado de competência que o líder dos socialistas alemães deixou em Lisboa. Uma imagem que difere em quase tudo do clima de fim de ciclo e de “degradação total” das instituições que se vai instalando na sociedade, verbalizado inclusive por históricos militantes socialistas, de Ascenso Simões a António Campos, que escreveram cartas abertas a António Costa a queixar-se do rumo da governação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.