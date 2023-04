Socialistas a 'malhar' no Governo: semana de alertas, de Vieira da Silva a Assis, passando por Siza Vieira e António Campos

"Seria vantajoso que o Governo se preocupasse com a estabilidade do seu funcionamento". A frase é do ex-ministro socialista José António Vieira da Silva e faz título numa entrevista publicada esta sexta-feira no Jornal Económico, onde o ex-ministro do Trabalho e Segurança Social, figura próxima do atual primeiro-ministro, também admite que o Governo cometeu “erros” embora muitos dos casos que se tornaram mediáticos no último ano tenham sido erradamente “ampliados” pela oposição. Mas é apenas um dos vários socialistas de destaque que, ao longo dos últimos dias, apontaram erros ao Governo.