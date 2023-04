Lula não fica para a festa: amigos, amigos (BRIC à parte)

Há uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa que podia ser de António Costa ou de Augusto Santos Silva e que define na perfeição o entendimento partilhado pelos três órgãos de soberania portugueses perante os percalços que já complicaram a visita de Lula da Silva a Portugal e a sua presença na Assembleia da República, nas comemorações do 25 de Abril.

“Não, não me arrependi de coisa nenhuma” (em causa o convite que ele próprio dirigiu a Lula para vir a Portugal nesta altura), disse o Presidente da República quando confrontado com as bombásticas declarações do Presidente do Brasil, que de visita à China e aos Emirados Árabes Unidos atribuiu “a decisão da guerra” aos “dois países”, Ucrânia e Rússia, e considerou que a União Europeia e os EUA estão a dar “uma contribuição para a continuidade dessa guerra”.