Marcelo veta despenalização da eutanásia. Projeto de lei volta para o Parlamento

O Presidente da República devolveu à Assembleia da República, sem promulgação, o projeto de lei que despenaliza a morte medicamente assistida. Aprovado pela quarta vez no final do mês passado, Marcelo Rebelo de Sousa poderia promulgar, enviar para os juízes do Tribunal Constitucional para fiscalização da constitucionalidade ou vetar politicamente. Optou pela terceira opção, devolvendo agora o diploma aos deputados para que clarifiquem “dois pontos”. Em causa está a dúvida sobre quem é que supervisiona o suicídio e quem é que atesta que uma pessoa não está capacitada para recorrer a essa opção, devendo então avançar para a eutanásia. “Solução não é comparável com a experiência de outras jurisdições”, alerta Marcelo.

“O Presidente da República decidiu devolver à Assembleia da República, sem promulgação, o Decreto n.º 43/XV, sobre a morte medicamente assistida. Com efeito, o Presidente debruça-se, apenas, sobre o aditamento introduzido nesta nova versão, que vem considerar que o doente não pode escolher entre suicídio assistido e eutanásia, pois passa a só poder recorrer à eutanásia quando estiver fisicamente impedido de praticar o suicídio assistido”, começa por escrever o Presidente da República numa nota da Presidência.

As dúvidas de Marcelo estão por isso relacionadas com a alteração de última hora feita pelos deputados ao diploma, introduzindo uma diferença entre suicídio assistido e morte medicamente assistida. “Importa clarificar quem reconhece e atesta tal impossibilidade”, diz o Presidente, referindo-se ao facto de ser preciso alguém atestar a impossibilidade de uma pessoa recorrer ao suicídio assistido para, dessa forma, avançar com a eutanásia. Mais: Marcelo quer também que se clarifique quem é que supervisiona o suicídio assistido.

“Convém clarificar quem deve supervisionar o suicídio assistido. Isto é, qual o médico que deve intervir numa e noutra situação. Como sempre referiu, o Presidente da República entende que em matéria desta sensibilidade não podem resultar dúvidas na sua aplicação, pelo que solicitou à Assembleia da República que clarificasse estes dois pontos, tanto mais que se trata de uma solução não comparável com a experiência de outras jurisdições”, escreve. Perante o veto, o Parlamento pode atender às dúvidas do Presidente e reconfirmar a votação, o que fará com que o diploma seja finalmente promulgado.