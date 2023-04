IVA zero. Costa nos supermercados a torcer para que inflação desacelere. Se não…mais apoios virão

O cheiro, entre bacalhau fresco, carne do talho, frutas e legumes, é de campanha eleitoral. Enquanto Luís Montenegro arrancou esta terça-feira o seu roteiro de campanha interna no distrito de Lisboa, António Costa teve agenda preenchida para assinalar a entrada em vigor da medida de IVA zero num cabaz de produtos alimentares considerados essenciais. De visita a dois hipermercados no centro de Lisboa, o primeiro-ministro apareceu lado a lado com representantes do setor da distribuição para pressionar o cumprimento do acordo de “boa fé” que sempre disse ter de existir para que a descida do IVA se reflita numa redução efetiva dos preços e para que não haja “apropriação” da parte dos supermercados. Da parte do Governo, Costa confirma que medida é temporária e que a expectativa é que a evolução da inflação seja favorável ao ponto de não ser preciso mais. Mas resta esperar para ver.