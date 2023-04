Abusos na Igreja: bispos Ornelas e Clemente só vão ao Parlamento depois de eleições na Conferência Episcopal

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, o bispo José Ornelas, e o Patriarca de Lisboa, cardeal Manuel Clemente, devem ser ouvidos no Parlamento entre o final de abril e o início de maio no âmbito do caso dos abusos na Igreja Católica. A informação é avançada ao Expresso pelo presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Fernando Negrão.