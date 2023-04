Loures: como Ventura fez dos ciganos um golpe de marketing, que hoje assusta os autarcas. Oiça aqui o 6º episódio de Entre Deus e o Diabo

O crescimento do Chega e o discurso contra as comunidades ciganas tem “normalizado” a ciganofobia e levado a que haja atitudes mais discriminatórias, diz ao Expresso Bruno Gonçalves, presidente da Associação Letras Nómadas e ativista pela integração dos ciganos, no 6º episódio do podcast “Entre Deus e o Diabo”, sobre o percurso de André Ventura (pode aceder pelo QR Code em baixo).

Os resultados eleitorais do partido da direita radical, segundo ele, não potenciaram apenas reações populares, tiveram consequências políticas sobretudo em concelhos onde o Chega elegeu vereadores e membros das assembleias municipais (o que em parte aconteceu onde há maiores comunidades ciganas). O dirigente denuncia, sem identificar os responsáveis, que autarcas dos partidos do sistema deixaram cair políticas ativas de integração de ciganos por medo de o Chega crescer com o aproveitamento político que os seus representantes pode­riam fazer.