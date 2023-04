Antes da sessão solene, Lula discursa na Assembleia a 25 de abril

A sessão de boas-vindas a Lula da Silva foi agendada para as 10h do dia 25 de Abril na Assembleia da República (AR), contra a vontade do Chega e da Iniciativa Liberal (IL). O presidente brasileiro deverá assim discursar perante os deputados, hora e meia antes da sessão solene da Revolução dos Cravos, marcada para as 11h30, mas foi também convidado a assistir à segunda sessão que contará com intervenções de todos os partidos com assento parlamentar.

Já a sessão de boas-vindas ao Presidente brasileiro contará apenas com intervenções de Lula da Silva e do presidente da AR, seguindo-se depois uma sessão de cumprimentos. Augusto Santos Silva aguarda ainda a resposta do Palácio do Planalto sobre a sessão solene do 25 de Abril.

A decisão foi tomada esta quarta-feira em Conferência de Líderes e contou com a oposição do Chega. “Não faz sentido misturar as datas”, contestou o líder parlamentar Pedro Pinto, prometendo uma “grande manifestação” para a manhã de 25 de Abril contra a receção na AR ao chefe de Estado brasileiro.

A IL já tinha avisado na terça-feira que só marcará presença um deputado na sessão com Lula no dia 25 de Abril, mas não se voltou a manifestar esta quarta-feira em conferência de Líderes. “O Presidente brasileiro deve ser recebido nesta casa, mas não no dia 25 de Abril”, afirmou Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da IL, em declarações aos jornalistas, criticando a “instrumentalização” da data da Liberdade.

Segundo o líder da bancada liberal, o Brasil “não tem estado no lado certo da história” relativamente à guerra na Ucrânia, razão pela qual o seu chefe de Estado não devia ser recebido no âmbito dos 49.º anos do 25 de Abril. Mas a IL terá “todo o gosto” em que o Presidente brasileiro ouça a “visão liberal” durante a intervenção do partido na sessão solene da Revolução dos Cravos, disse Rodrigo Saraiva, em resposta aos jornalistas.