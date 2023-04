Costa sobre comissão de inquérito à TAP: "Apure-se a verdade, seja ela qual for, doa a quem doer"

No dia em que Christine Ourmières-Widener volta ao Parlamento, agora na qualidade de presidente executiva exonerada do Conselho de Administração da TAP, António Costa não quis comentar os eventuais impactos e consequências que as audições em curso na comissão de inquérito à gestão da TAP - e ao caso da indemnização de Alexandra Reis - possam ainda vir a ter no seu Governo. Fugindo às perguntas dos jornalistas, e querendo apenas falar do investimento no Ensino Superior, que era o motivo da cerimónia, o primeiro-ministro limitou-se a dizer que está tranquilo em relação ao apuramento da verdade e que tirará as “ilações” que tiverem de ser tiradas.

“Nunca estou preocupado quando se trata de apurar a verdade; o país nunca fica pior sabendo a verdade, seja a verdade qual seja e doa a quem doer”, começou por responder, no Palácio Foz, depois de uma reunião com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos a propósito da reforma dos politécnicos na atribuição de doutoramentos e de um maior investimento no sector.

Perante a insistência dos jornalistas sobre as consequências que as audições na comissão de inquérito à TAP poderão ter, o primeiro-ministro insistiu apenas que “se houver ilações tiram-se ilações”. “A verdade nunca poderá ser prejudicial”, disse apenas. E voltaria ao tema que queria: ”O investimento no Ensino Superior tem de prosseguir, porque o maior fator de atraso no nosso país foi não termos investido a tempo e horas nas qualificações". Resolver o problema da falta de alojamento estudantil e ajudar a combater o abandono escolar no superior estão à cabeça das preocupações, disse ainda.