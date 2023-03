Sondagem Expresso/SIC: Costa com primeira negativa, Marcelo com descida inédita

Da esquerda à direita, quase todas as figuras políticas recebem avaliação negativa dos portugueses na sondagem ICS-ISCTE. A exceção é Marcelo Rebelo de Sousa, que continua a ser o político mais bem ava­liado do país.

Ainda assim, a trajetória do Presidente da República mantém-se no sentido descendente desde dezembro de 2021. O PR, que andou muitas vezes perto dos 8 pontos, está agora nos 6,5, o que representa uma perda de 0,5 pontos em relação ao último estudo. Nessa altura, envolto em polémicas relacionadas com as declarações sobre os abusos na Igreja ou a ida da seleção portuguesa de futebol ao Catar, Marcelo mantinha, apesar da tal curva descendente, a popularidade em relação a meses anteriores. Agora já não: desce, pela primeira vez, abaixo dos 7 pontos.