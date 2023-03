Candidato a porta-voz, Nelson Silva quer “reconstruir” o PAN

O PAN pode ser o último partido a mudar de liderança depois do vendaval da maioria absoluta que varreu a maioria das lideranças partidárias. O ex-deputado Nelson Silva é candidato a porta-voz do PAN e vai defrontar Inês Sousa Real no congresso do partido, que deve ser agendado para junho, quando chega ao fim o mandato da atual Comissão Política Nacional (CPN).

Ao Expresso, o candidato diz que sempre mostrou “disponibilidade”, mas só após a auscultação dos membros da corrente interna “Mais PAN, Agir para Renovar” é que decidiu avançar na corrida. “Consideramos que para a fase que se avizinha, a nossa lista à direção é a mais capacitada e eu o candidato natural a porta-voz, tendo em conta minha experiência política”, afirma Nelson Silva.



Há um ano a preparar a oposição, foi um dos dez elementos da CPN que apresentaram a demissão em fevereiro de 2022, alegando “total asfixia democrática interna”, sendo o principal rosto dos críticos internos. Agora, propõe-se tentar “salvar" e “reconstruir” o partido, após os escassos resultados eleitorais. “Houve vários tiros no pé por parte da atual liderança e estamos a caminhar para a irrelevância política”, alerta o ex-deputado, que promete devolver o partido às bases.

