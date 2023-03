PS tem atrasado regresso dos debates quinzenais com Costa

Após sucessivos adiamentos, PS e PSD prometem que devem fechar “em breve” os moldes do regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro. A reunião plenária de quarta-feira poderá ter sido a última em que António Costa respondeu aos deputados no modelo acordado em 2020 com Rui Rio. “Falta só o grupo de trabalho ter oportunidade de se reunir e fechar o texto”, diz fonte socialista. “Esperamos ter tudo concluído em breve, se possível até ao fim do mês”, confirma fonte do grupo parlamentar social-democrata.

A expectativa era que as alterações ao regimento da Assembleia da República (AR) entrassem em vigor no início do mês, mas não foi possível reunir o grupo de trabalho. Em causa está o facto de estarem a decorrer vários grupos de trabalho e de o socialista Pedro Delgado Alves, coordenador do grupo de trabalho da alteração ao regimento, ser coordenador do grupo parlamentar do PS na comissão eventual para a revisão constitucional, integrando ainda o grupo de trabalho dos metadados. O que levou o PSD a oferecer ajuda na redação do texto. “Temos só um acordo verbal, falta pôr tudo no papel. Estávamos à espera que nos fosse remetida a redação, mas compreendemos que o coordenador está mergulhado em dossiês, pelo que me disponibilizei, em espírito de colaboração, a redigir o texto”, explica Hugo Carneiro, do PSD.

