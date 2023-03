IVA zero em alimentos, cheques de 30 euros, 1% para função pública e subsídio refeição: as 4 novas medidas do Governo contra a inflação

António Costa já tinha desvendado a descida do IVA para produtos essenciais, com condições, mas o Governo só hoje explicou essa medida e desvendou as novas - todas com o objetivo ajudar a "mitigar" a subida dos preços - “as ajudas que podemos tomar”, tendo em conta a situação das finanças públicas", disse Fernando Medina, explicando serem dirigidas especialmente aos que “têm de fazer contas à vida”. O ministro das Finanças lembrou duas já tomadas, para os que têm créditos à habitação. Mas depois seguiu com as novas. Eis o que foi apresentado.

IVA zero num cabaz de alimentos essenciais (mas ainda sem detalhes) Preços têm “subido muito”, disse o ministro das Finanças, anunciando que o Governo está a trabalhar num “acordo com setor da produção e distribuição” para uma redução do preço, de um cabaz de bens a definir, mantendo-os estáveis “durante um período de tempo". O Governo está disposto a colocar o IVA em zero e espera ter acordo já no início da próxima semana. Mas a contrapartida que exige é que a descida do IVA se traduza mesmo em redução de preços. Fala de “uma solução inovadora”, a que se junta uma medida de apoio à produção, mas falta então definir os detalhes.

Aumento do subsídio de refeição: mais 18 euros por mês O Governo aumentará o subsidio de refeição para a administração pública. Serão mais 18 euros por mês - o valor diário passa de 5,20 euros para os seis euros -, uma subida de 15%, e abrangerá os 740 mil funcionários do Estado, mas prometendo poupança fiscal para os trabalhadores do privado. As negociações com os sindicatos serão na quarta-feira. Mas a medida avança em abril e vale 250 milhões de euros, segundo o Governo.

Aumento de 1% para função pública O Governo anuncia uma subida adicional de 1% nos salários da função pública, beneficiando por igual todos os 740 mil trabalhadores. Será também pago a partir de abril e custará 195 milhões, segundo as contas do Governo. Fernando Medina disse que é uma medida de justiça para com quem assinou os acordos da Administração Pública com o Governo - FESAP e STE, as estruturas sindicais filiadas na UGT -, porque é isso "que resulta da aplicação das contas finais que temos para o ano de 2022". O Governo apresentou exemplos do impacto no rendimento dos trabalhadores da Administração Pública deste aumento do subsídio de refeição e da nova atualização salarial. No caso de um trabalhador na primeira posição de assistente operacional (que está na base da tabela remuneratória da Administração Pública), o aumento mensal será de 25,22 euros por mês (17,6 euros no subsídio de refeição, mais 7,62 euros de remuneração bruta). Já para um trabalhador na primeira posição de técnico superior, o incremento mensal será de 30,8 euros (17,6 euros no subsídio de refeição, mais 13,2 euros de remuneração bruta).

