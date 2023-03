Habitação: Câmara de Lisboa critica programa do Governo, oposição diz que Moedas está a “usurpar” competências

Um texto publicado na página oficial da Câmara Municipal de Lisboa provocou esta quarta-feira um debate aceso na reunião de vereadores da autarquia, levando o PS a pedir mesmo que se votasse o conteúdo do documento. Em causa estão as críticas que se fazem, “em nome da Câmara”, acusam os vereadores, ao pacote “Mais Habitação” proposto pelo Governo. A votação não avançou, mas a oposição à esquerda - PS, PCP, Bloco, Livre e Cidadãos por Lisboa (CpL) - uniu-se novamente no ataque a Carlos Moedas.