Costa ‘atira’ sobre Marcelo e Cavaco. “Coiote” ou Lucky Luke da política portuguesa?

Pouco mais de dois meses após o último debate com o primeiro-ministro na Assembleia da República, António Costa apresentou-se esta quarta-feira já sem o peso da sucessão de demissões no seu Governo e com a mira apontada ao anterior e ao atual Presidentes da República, que recentemente arrasaram o programa Mais Habitação. O pacote de medidas ocupou grande parte das quatro horas de debate – ganhando, de caminho, novos epítetos como “pacote Mais Destruição” ou “neogonçalvismo selvagem” –, mas Costa já levava boas-novas na manga e aproveitou para abrir a porta a novos aumentos salariais e à descida do IVA nos alimentos.