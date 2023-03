Depois de Cavaco apontar "falhanço", Marcelo reprova pacote para a habitação: "É inoperacional"

Depois do falhanço apontado pelo ex-Presidente Cavaco Silva, o atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa carregou ainda mais nas críticas ao pacote de medidas do Governo chamado Mais Habitação. “Tal como está concebido, logo à partida é inoperacional, quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, numa iniciativa que assinalou os 10 anos da CMTV e os 44 anos do Correio da Manhã.