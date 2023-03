Se Gouveia e Melo quer Belém, deve “abandonar o ativo”, sugere Pacheco Pereira. PCP repudia “insinuações caluniosas”

“Um militar no ativo deve ter uma atitude de reserva e de recato”, disse a antiga ministra Alexandra Leitão no programa “O Princípio da Incerteza”, na TVI/CNN Portugal. A deputada socialista referia-se este domingo às declarações públicas do Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), o almirante Gouveia e Melo, uma semana depois de o NRP (Navio da República Portuguesa) Mondego não ter cumprido uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha do Porto Santo, na Madeira, porque 13 dos militares da guarnição se recusaram a embarcar, invocando razões de segurança. O reparo da deputada do PS, acompanhada nas críticas a Gouveia e Melo pelos parceiros de painel, traz à memória uma velha máxima, segundo a qual os militares no ativo são muito reservados e os militares na reserva são muito ativos.