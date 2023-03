Cavaco Silva diz que falta “credibilidade” ao Governo, duvida do “sucesso” das medidas para a habitação e fala em “falhanço de políticas”

O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, teceu duras críticas ao pacote de medidas da habitação apresentado pelo Partido Socialista. “Duvido que o programa seja um sucesso”, disse várias vezes durante o seu discurso, este sábado, a propósito dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento.

Cavaco Silva destacou um problema de “credibilidade” e “confiança” no Executivo liderado por António Costa e deixou alguns conselhos sobre esse pacote, uma vez que o problema da habitação é “resultado do falhanço da política do Governo nos últimos sete anos”.

“Em primeiro lugar, aconselho que o Governo se encoste à credibilidade das câmaras municipais”, pois, “segundo estudos, a credibilidade leva muito tempo a recuperar”. Além disso, Cavaco Silva pediu “que o Governo afaste a absurda ideia de fazer do Estado um agente imobiliário ativo”, solicitando, ainda, que o executivo “deixe de lado preconceitos ideológicos”.

Quanto aos aspetos positivos das medidas que se encontram em consulta pública, Cavaco Silva destaca o fim dos vistos gold. O antigo presidente salienta que “não faltaram planos apresentados à comunicação social com pompa e circunstância e que, acima de tudo, ficaram no papel ou no PowerPoint”.

Este “falhanço” teve “custos sociais muito elevados para milhares de famílias”.