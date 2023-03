Marinha com défice de €120 milhões em manutenção nos últimos cinco anos

Marinha

A Armada estimava as necessidades de manutenção dos navios em €23,8 milhões por ano. A falta de verbas para as reparações terá contribuído para a insubordinação deste sábado no navio patrulha “Mondego”. O ex-CEMA Macieira Fragoso diz que a “indisciplina é intolerável”, mas também aponta para os problemas de orçamento

Há 57 minutos