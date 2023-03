As contas (incertas) do passismo

Pedro Passos Coelho não percebeu a dimensão que teve nos media (e alegadamente amplificado por Belém) a intervenção que fez na semana passada num jantar no Grémio Literário e estranha que, em vez do eco sobre a sua vida política que nunca escondeu não querer hipotecar, não tenha sido valorizada a análise crítica que ali levou sobre a Europa.

Se este foco europeu pode significar abertura da sua parte a um hipotético convite que Luís Montenegro tem sido aconselhado a fazer-lhe para que encabece a lista do PSD às eleições europeias (ver texto em baixo), ninguém sabe. E porque o passismo não é bem Pedro Passos Coelho, tentar distinguir entre o que alvitram os que projetam o seu regresso e o que pensa o próprio é entrar numa charada. Esfíngico e lúcido, mais presente do que parece mas, simultaneamente, mais ausente do que dá a entender, Passos tem vontade e espreita a oportunidade. O que verdadeiramente gostaria era de poder voltar ao Governo de onde foi apeado após ganhar eleições. Mas sabe que nem o labirinto está fácil, nem a saída depende dele. O Expresso faz um guião possível sobre as etapas mais difíceis. E as tentações mais sedutoras.