Mariana Mortágua consegue agarrar os jovens? Tem “competência”, mas não pode “radicalizar muito”

“Integridade”, “competência geral” e “competência em assuntos concretos”, são algumas das características que os jovens mais valorizam nos seus líderes políticos, diz ao Expresso Pedro Magalhães, autor do estudo “A Participação Política da Juventude em Portugal”. Mas há mais. Os jovens valorizam “empatia”, “verdade”, “clareza” e “diálogo”, acrescenta Maria José Brites, professora da Universidade Lusófona. “Consigo pensar na Mariana Mortágua [quando pensa nestas características]”, partilha a investigadora. Do lado dos jovens, a futura coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), que confirmou a candidatura à liderança esta segunda-feira, é vista como “competente”, “preparada” ou “carismática”. Também o trabalho que conduziu nas várias comissões parlamentares de inquérito (CPI) – a maioria relacionadas com entidades bancárias como BES, CGD ou Novo Banco – é mencionado e, em larga maioria, contribuiu para uma imagem positiva da candidata.

“É opinião geral da esquerda que [Mariana Mortágua] mostra ser competente. Tem notoriedade e passa a mensagem. Parece-me a melhor escolha dentro do que conhecemos”, partilha com o Expresso Francisco Paupério, de 27 anos, membro da assembleia do Livre. Também do PS surgem os mesmos elogios. “É forte na oratória, não foge ao confronto e é a pessoa com mais mediatismo. É o maior nome que o BE tem”, resume Luís Mota, de 25 anos, militante da JS e do PS. Dentro do Bloco, existiam “vários dirigentes preparados”, argumenta Afonso Silva, de 23 anos, coordenador distrital de Braga do BE, mas Mariana Mortágua é “conhecida dos portugueses”. “É um nome importante para abrir uma nova página na oposição ao Governo”, acredita.